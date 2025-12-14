Sánchez condena el atentado de Sídney: "Debemos trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto electoral, en el Complejo Cultural San Francisco, a 14 de diciembre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el "ataque antisemita" que ha tenido lugar este domingo en Sídney, Australia, donde al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un tiroteo en la playa de Bondi, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

En un mensaje escrito en inglés en la red social X, Sánchez ha condenado "enérgicamente" el ataque y ha recalcado que se debe "trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo". "No tienen cabida en nuestra sociedad", ha añadido el presidente.

Asimismo, ha aprovechado la publicación para enviar sus condolencias y apoyo a las familias de las víctimas.

El atentado lo han efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial y el otro detenido y en estado crítico.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de este suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45 horas en España) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.