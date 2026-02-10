Sánchez contacta con Rueda por el temporal en Galicia y defiende la "máxima coordinación" entre administraciones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), en el Complejo de La Moncloa, a 20 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado este martes con el presidente 'popular' de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para "seguir la evolución del temporal" en la comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, en la que Sánchez también ha agregado que existe "máxima coordinación entre administraciones" y que el Ejecutivo brinda todo su apoyo a las zonas afectadas.

"Prudencia y atención a las indicaciones de los servicios de emergencia", ha concluido el jefe del Ejecutivo respecto a las precipitaciones por las que ya se ha activado la alerta naranja en el interior de Pontevedra y algunas zonas costeras de A Coruña.