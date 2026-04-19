Sánchez critica la "hipocresía" del PP con los migrantes: "Un partido que se financió en B quiere trabajadores en B"

1079372.1.260.149.20260419131005 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este domingo en un acto de campaña en Gibraleón (Huelva). - CLARA CARRASCO

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la "hipocresía" del PP con la regularización de migrantes porque fue una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en un principio apoyó la formación de Feijóo, aunque no le sorprende porque un "partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B".

"El PP dijo que sí a la ILP y ahora dice que no. Dicen que sí la patronal y sindicatos y hasta la Conferencia Episcopal en España y la Iglesia Católica en el Vaticano. Es una muestra de hipocresía, aunque no nos sorprende porque un partido que se financió en B lo que quiere son trabajadores que cobren en B", ha asegurado Sánchez este domingo en un acto en Gibraleón (Huelva) junto con la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Sánchez ha recordado que históricamente en España ha habido seis procesos de regularización de migrantes, alguno de ellos con el expresidente José María Aznar, y ha defendido que el proceso de legalizar a los migrantes es una "reivindicación histórica, de coherencia, compromiso y justicia" con generaciones de españoles anteriores y con los jóvenes que han tenido que irse de España.

"España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que está practicando el PP", ha reivindicado.

En su intervención, el líder del Ejecutivo se ha acordado de su abuelo, quien durante la dictadura tuvo que irse a Alemania "a buscar las oportunidades que le negaba esa España oscura". "Estoy convencido que si pensáis en vuestros abuelos y abuelas, estaríais deseando que esos países de acogida les hubieran reconocido los derechos que nosotros proclamamos también para nuestros nacionales", ha indicado.

En este sentido, ha rememorado un viaje a Chile antes de ser presidente del Gobierno en el que pidió a la expresidenta Michelle Bachelet que se reconociese los derechos a los jóvenes españoles que emigraron por la crisis y la "respuesta fracasada del neoliberalismo". "Si nosotros pedimos eso para nuestros abuelos y para nuestros jóvenes, ¿cómo no vamos a pedirlo para la gente que contribuye a la estabilidad y a la prosperidad de nuestro país?", ha reflexionado.

Asimismo, ha ensalzado que España haya sido este fin de semana "capital de las fuerzas progresistas del mundo" y ha cargado contra la derecha y la ultraderecha por la "hecatombe" que han realizado con "guerras, inflación, pobreza y confrontación entre naciones".

REIVINDICACIÓN DIGITAL

Por otro lado, Sánchez ha criticado a los "oligarcas" por jugar con la salud mental y democrática de los ciudadanos, especialmente la de los más jóvenes, bajo el lema 'hay que proteger la libertad de expresión'.

"Bajo ese manto de que hay que proteger la libertad de expresión, lo que permiten a estos tecnoligarcas es forrarse su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes. No es libertad de expresión manipular las imágenes con aplicaciones de inteligencia artificial de niñas y de mujeres para mostrarlas desnudas con imágenes en las redes sociales. Eso no es libertad de expresión, eso es violación de los derechos y las libertades de las personas", ha señalado.

En este sentido, ha agregado que tampoco es libertad de expresión "denigrar y estigmatizar" a los migrantes que contribuyen "honestamente a la prosperidad y al desarrollo económico de las naciones". "Y no es libertad de expresión posicionarse también en las redes sociales con mentiras en el atropello y la violación del derecho internacional que hace el primer ministro de Israel, Netanyahu, mientras lo que hay es sufrimiento, dolor y muerte. Eso no es libertad de expresión", ha añadido.

Ante esto, ha asegurado que la izquierda no "hinca" la rodilla ante las élites y se encarga de "ponerlos en su sitio". "Ante esas disyuntivas sobre qué hacer con la tecnología, sobre qué hacer con la vivienda, sobre qué hacer con los derechos de las mujeres, sobre qué hacer con los servicios públicos, es donde entra la ideología, si se es de izquierdas o se es de derechas. Y la gente de izquierdas lo que hacemos no es hincar la rodilla ante las élites, ante los que están arriba. Los ponemos en su sitio", ha apostillado.