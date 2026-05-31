Sánchez, tras el cuarto triunfo electoral del Partido Laborista de Malta: "Los maltenses dicen sí a la socialdemocracia"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del 27º Congreso de JSE, en la sede UGT Madrid, a 31 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al primer ministro de Malta y líder del Partido Laborista, Robert Abela, después de que su partido haya ganado las elecciones legislativas celebradas este sábado en la isla. "Los maltenses dicen sí a la socialdemocracia", ha celebrado.

"Con una amplia participación en las elecciones celebradas ayer, los malteses dicen sí a la socialdemocracia", ha señalado este domingo Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado el líder del Ejecutivo tras el resultado de los comicios en Malta, donde el Partido Laborista liderado por Abela ha logrado su cuarto mandato consecutivo en la isla, lo que supone un hito histórico en la política maltesa.

Sánchez ha dado así la enhorabuena al primer ministro de Malta por su victoria. "Seguiremos trabajando juntos, en la UE, por la mejora de la vida de nuestros ciudadanos. Más derechos, más Europa, más progreso", ha reivindicado.