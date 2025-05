Sánchez cuestiona a las ONG y precisa que España compra a Israel equipamientos y envía piezas para repararlas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS)

El presidente, Pedro Sánchez, ha puntualizado este miércoles que España compra a Israel equipamiento para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y envía piezas para su reparación que después regresan a nuestro país, por lo que habla de "imprecisiones" en los datos de organizaciones que denuncian compra y venta de armamento y munición entre Madrid y Tel Aviv.

Sánchez se ha referido al asunto en su comparecencia en el Congreso, después de que el Centro Delás haya presentado un informe que afirma que el Estado hebreo ha reconocido haber recibido exportaciones dentro del apartado de armas y municiones por valor de 5,3 millones de euros desde que se produjo el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Es cuatro veces más de las que reconoce el Gobierno, según el trabajo.

Además, el trabajo constata que España ha importado de Israel productos de este tipo por valor de más de 15 millones de euros desde la misma fecha, a los que hay que sumar otros 21,6 millones de carros y automóviles blindados de combate. Podemos y ERC le han exigido explicaciones.

Así, el jefe del Ejecutivo ha hablado de "innumerables imprecisiones, repeticiones e interpretaciones absolutamente erróneas" de las ONG cuando abordan las compras y ventas de armamento a Israel. En el caso de los contratos de los que habla el Centro Delás, Sánchez ha revelado que dos licitaciones fueron paralizadas en 2024, en cumplimiento del compromiso del Gobierno de no vender ni comprar armamento ni munición a Israel en represalia a la ofensiva en Gaza.

TAMBIÉN CONTRATOS DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

El resto de las incluidas en el informe, ha proseguido, son adquisiciones que "no implican armamento ni munición, son componentes absolutamente imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad de los equipamientos ya existentes en manos de las Fuerzas Armadas o son contratos adjudicados a empresas con sede y producción en España, no son fabricados en Israel".

Son condiciones "absolutamente razonables", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha ejemplificado las compras enumerando elementos de iluminación para cascos de la Guardia Civil, chalecos antibalas, inhibidores de frecuencia antibombas o escáneres de explosivos".

La excepción la constituye el contrato de la Guardia Civil para la adquisición de balas a una empresa israelí, cancelado hace dos semanas. "Un lamentable error", ha deplorado el presidente.

PIDE SER MÁS PRECISOS

Por otro lado, Sánchez ha matizado que el informe del Centro Delás considera como ventas de armas a Israel "lo que en realidad son exportaciones temporales para reparar equipamientos" de las Fuerzas Armadas. "Reparaciones que no se pueden hacer en España", ha puntualizado, pero que sí se llevan a cabo con piezas que salen de nuestro país. "Por lo tanto, no se usan por parte del Ejército israelí no por parte del Estado de Israel", ha incidido.

Sánchez ha pedido ser "precisos y concretos" con la venta y compra de armamento y munición a Israel porque el Gobierno está comprometido con la causa del pueblo palestino y la solución de los dos Estados.