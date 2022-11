Sánchez culpa a Feijóo y al PP de importar trumpismo y bolsonarismo, que generan odio y envenenan la convivencia

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado hoy al presidente del Partido Popular de importar las estrategias de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil. Así lo ha afirmado durante una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press en la que ha asegurado que etas estrategias generan odio y envenenan la convivencia.

Ante el comentario de que el líder de la oposición le va a decir, tras anunciar que se va a reformar la sedición, que por esto no quería seguir adelante con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Sánchez ha afirmado que son "las excusas de siempre del PP".

Y acto seguido ha cargado contra este partido acusándole de estar inoculado por el "virus" del trumpismo y el bolsonarismo. Algo que, según el jefe del Ejecutivo es "grave porque genera odio, envenena la convivencia" en nuestro país.

Según Sánchez, la actuación del PP supone un atropello de las instituciones políticas y un cuestionamiento "claro de la legitimidad" que él tiene. Irónicamente ha apuntado que no es buen español porque no vota al PP y ha reprochado a los 'populares' que le acusen de querer acabar con la Monarquía e instaurar una República, o a Ayuso, que le compare con Nicaragua.

"Se trata de un discurso muy peligroso", ha exclamado, reiterando que son prácticas trumpistas y bolsonaristas, representados, según ha dicho, "por otros poderes que claramente están influyendo en la derecha política española". "Eso hay que llamarlo con todos los nombres y letras, es una conducta antidemocrática", ha exclamado.

En su opinión, en el momento en el que se han roto las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, "incumpliendo la Constituicón", se han abierto "las puertas al extremismo y es ahora mismo la estrategia política tanto discursiva como de contenidos que está liderando el PP".

NO CAMBIARÁ LAS MAYORÍAS PARA RENOVAR AL CGPJ

No obstante, ha descartado cambiar las mayorías en el Parlamento para poder renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha argumentado en este sentido que "no solucionaría nada y entararía en una dinámica muy parecida a la del PP".

Pero acto seguido ha exigido "el reproche" al principal partido de la oposición "no solo político sino también social". Y ha recordado que la última vez que habló con Feijóo le preguntó cuál era la alternativa a romper las negociaciones, si consistía en "ira a 2024 a ver si se gana el PP las elecciones y puede imponer una mayoría distinta". "¿Eso es democrático?", se ha preguntado.

En cuanto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid cargando contra él, ha asegurado que le produce "tristeza que no haya dirigentes del PP que digan: miren no, por aquí no podemos pasar".

"No se puede insultar, deslegitimar a un Gobierno, creo que la política tiene que estar muy por encima de este tipo de debates, reivindicar su utilidad ante un momento tan complejo como el que estamos viviendo", ha concluido.