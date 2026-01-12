Sánchez da por hecho que sacará adelante las ayudas fiscales a caseros pese a las críticas de Sumar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras recibir al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en La Moncloa, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso de las críticas del socio minoritario de Gobierno, Sumar, a su decisión de otorgar ayudas a propietarios para contener el precio del alquiler y se ha mostrado convencido de que, pese a todo, logrará luz verde a la medida.

Sánchez ha justificado la iniciativa, anunciada este mismo lunes, como una herramienta en manos de la Administración General del Estado que puede evitar una subida del alquiler para 1,6 millones de hogares este año 2026, según ha trasladado en una rueda de prensa desde Moncloa junto al primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis.

A la vez, ha reprochado a las comunidades autónomas del PP que, teniendo palancas en la ley estatal de Vivienda para evitar esta subida, "se niegan" a aplicar la norma.

AL ALCANCE DEL GOBIERNO CENTRAL, SIN LAS CCAA

"Por tanto, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Gobierno de España para poder incentivar a los propietarios a no revisar al alza?", se ha preguntado para defender su propuesta de ayudas directas a los caseros, a la que Sumar se opone frontalmente.

En este sentido, fuentes gubernamentales tratan de esquivar las críticas de los de Yolanda Díaz y defienden que se trata de una medida al alcance del Gobierno, sin tener que contar con las comunidades autónomas como sucede en la aplicación de la Ley de Vivienda.

Consideran que se trata de una medida a su alcance, que además resulta sencilla de aplicar y que, aseguran, será efectiva para evitar la subida del precio de los alquileres.

URGEN MEDIDAS ANTE SUBIDAS "DESMESURADAS"

La formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, descartó poco después del anuncio de Sánchez apoyarlo en el Congreso, reprochando que "regalar dinero a los rentistas" supone un "grave error".

En todo caso, el jefe del Ejecutivo considera que "pese al debate" en el seno del Gobierno de coalición "los grupos parlamentarios aprobarán una medida" que a su juicio es "buena para la gente" porque "no enfrenta a propietarios y a inquilinos". "Lo que hace es unirlos en pos de un bien común, que es la estabilidad, la prosperidad y la certidumbre de muchas familias y jóvenes".

Por tanto, Sánchez se ha reafirmado en sus planes asegurando que presentará este real decreto ley en las próximas semanas, aunque ha dejado la puerta abierta a trabajarlo con los socios parlamentarios del Ejecutivo y también con Sumar.

Eso sí, ha advertido de que el Gobierno necesita crear herramientas y políticas que le permitan contener esa "revisión al alza" de los contratos de alquiler que en muchos casos, afirma, resulta "desmesurada".