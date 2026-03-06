Sánchez defiende la fragata a Chipre con "misma determinación" que el 'no a la guerra' por solidaridad con país de la UE

Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa. A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre alegando que con la misma determinación que España defiende el 'no a la guerra' también es solidaria con un estado miembro de la UE para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto.

En rueda de prensa con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa junto a su homólogo luso, Luís Montenegro, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a defender su negativa a la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, reivindicando el multilateralismo y un "vinculo transatlántico" desde el respeto donde "el derecho internacional sea la columna vertebral y no la confrontación el camino a seguir".

Ante la solicitud de Chipre, Sánchez ha explicado que se ha dado apoyo a una misión "de protección, de defensa y de rescate" a la que España contribuye con la fragata 'Cristóbal Colón' que llegará en próximos días.

Sánchez ha dicho que Chipre "ha sufrido un ataque en su propio suelo". "Y con la misma determinación que nos lleva a decir 'no a la guerra' en Irán pues tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar echar una mano en este caso a un estado miembro", ha argumentado.