Sánchez dice en Brasil que la oposición cuestionó los resultados en España tras las críticas de Lula a Bolsonaro

HANDOUT - 06 March 2024, Brazil, Brasilia: Pedro Sanchez (L), Prime Minister of Spain, and Luiz Inacio Lula da Silva, President of Brazil, take part in a meeting at the Planalto Government Palace. Photo: Ricardo Stuckert/Palacio Planalto/dpa - ACHTUNG: Nu - Ricardo Stuckert/Palacio Planalt / DPA