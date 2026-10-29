Sánchez dice que esclarecerán "hasta el último detalle" en Urda y reforzarán la seguridad para que no pase de nuevo

(I-D) La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la reunión del Cecopi. - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que van a esclarecer "hasta el último detalle" del accidente ferroviario que ha causado al menos 69 fallecidos y van a "reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder".

Al día siguiente de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) por el choque de dos trenes de alta velocidad, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno central y todas las instituciones del Estado trabajan "día y noche" para dar una respuesta a los familiares de las víctimas y conocer que ha sucedido.

Sánchez ha hecho estas declaraciones tras participar en la reunión del centro de coordinación operativa integrado (Cecopi) que dirige la gestión del accidente, junto al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

En la víspera, el jefe del Ejecutivo dijo que "no es admisible" para un país como España tener dos accidentes de alta velocidad --ambos con un elevado número de fallecidos-- en un mismo año y aseguró que si hubo "negligencias" se terminará sabiendo.

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