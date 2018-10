Sánchez dice a Rivera que está "dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba" y que no va "solo como vendedor"

Publicado 24/10/2018 15:49:25 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el pleno del Congreso que está dispuesto a defender los derechos humanos en su próximo viaje a Cuba, aunque no ha aclarado si se reunirá con representantes de la disidencia como le ha preguntado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Estoy dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba. No voy solo como vendedor", le ha respondido Sánchez en su turno de réplica durante un pleno que, en principio, estaba previsto para hablar del Consejo Europeo de la semana pasada y de la venta de armas a Arabia Saudí. Rivera le había emplazado a aclarar si se reunirá con los disidentes, "que no pueden hacer política en un país que no es democrático".

Con todo, Sánchez no ha dado más detalles de su viaje, acordado con las autoridades cubanas para los días 22 y 23 de noviembre. Hasta el momento, el Gobierno no ha aclarado si habrá o no reunión de Sánchez con representantes de la disidencia interna, afirmando que todavía no se ha decidido la agenda, solo las fechas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que "tiene que ser una visita completa, que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana".