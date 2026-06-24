Sánchez entiende que el PNV esté "incómodo", niega financiación ilegal y promete cumplir con el Gobierno vasco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado este martes al PNV que entiende que sus diputados se sientan "incómodos" en la dinámica parlamentaria con lo que está ocurriendo, pero ha asegurado que su partido no se ha financiado irregularmente por los casos de corrupción y que el Ejecutivo está avanzando en mejorar la economía y materia legislativa, ejecutiva, de transferencias y de cooperación con el Gobierno vasco.

Así ha respondido Sánchez en el Pleno del Congreso a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien previamente le había preguntado "qué margen tiene este Gobierno" para que lo que resta de legislatura "tenga sentido" tras la sentencia del 'caso mascarillas' y le había avisado de que puede pasar que, tras él, "como con Atila, no crezca la hierba".

En su respuesta, Sánchez ha defendido que el PSOE "no se ha financiado irregularmente" y ha asegurado que su partido "no ha hecho lo que otros hicieron" con "dinero y recursos públicos". Además, ha señalado que hay casos de corrupción que han afectado a la antigua Secretaría de Organización del Partido Socialista y ha remarcado que han actuado "con contundencia".

Sánchez ha dicho entender que el PNV se sienta "incómodo" porque la dinámica del Parlamento estatal sea diferente, pero ha defendido que el Gobierno intenta hablar de cuestiones que también importan a la ciudadanía, "además de las cosas" que, según ha dicho, les impone "la agenda mediática de unos intereses particulares".

"LA CAPACIDAD LEGISLATIVA SE COMPLICARÁ AL ACERCARSE LAS ELECCIONES"

Sobre la incapacidad legislativa, Sánchez ha reconocido que es "difícil" y que, conforme se vaya acercando el momento electoral, será "aún más complicado", porque los grupos parlamentarios intentarán distanciarse del Gobierno.

El presidente ha comparado la situación del Ejecutivo central con la del Gobierno vasco y ha recordado que el PNV gobierna en coalición con el Partido Socialista de Euskadi, pero con una mayoría parlamentaria de partida. "A nosotros nos cuesta llegar a acuerdos", ha admitido, antes de reivindicar que el Gobierno ha aprobado once proyectos de ley.

Por último, Sánchez ha rechazado la tesis de la portavoz del PNV de que en el auge de Vox puede tener responsabilidad el Gobierno y ha enmarcado el crecimiento de la ultraderecha en una corriente que afecta al conjunto del planeta. "Lo inédito que pasa en España es que hay un gobierno de coalición progresista frente a muchos gobiernos de ultraderecha que hay en el mundo y también en Europa", ha concluido.