Sánchez exige a Junts que deje de insultarle y le recuerda que necesita al PSOE para no negociar con PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

Nogueras dice que el Gobierno sigue sin "entender nada" de la ruptura, "pero no sufra, el tiempo le hará entender"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que deje de insultarle, después de que la independentista catalana le haya llamado "cínico e hipócrita" por no cumplir con el acuerdo de investidura, y le ha recordado que si bien es verdad que el PSOE necesita los votos de Junts, los independentistas también requieren los del PSOE para no tener que negociar con quienes desprecian la identidad y autogobierno catalanes, en alusión velada al PP y Vox.

De esta forma ha respondido a Nogueras, quien durante su intervención ha dirigido los mencionados calificativos a Sánchez por haber prometido cumplir con los acuerdos suscritos con Junts que le llevaron de nuevo a la Presidencia del Gobierno y no haberlos cumplido, lo que ha llevado a los de Carles Puigdemont a romper la relación con el Ejecutivo. Las palabras de la portavoz de Junts han soliviantado al presidente: "Yo no he insultado a Junts ni a usted. Le ruego que no lo haga conmigo".

Dicho esto, Sánchez ha insistido en que su Gobierno ha cumplido con Junts en lo que depende en exclusiva de él y que el resto de leyes comprometidas están paralizadas en el Congreso porque, además de los votos de los Carles Puigdemont, se necesita de otros grupos parlamentarios para sacar adelante las distintas iniciativas. Lo cual, ha añadido, no tiene nada que ver con la falta de voluntad política del Ejecutivo ni del PSOE, "que es total para cumplir con todos los acuerdos".

El presidente ha admitido que a él, como a Junts, no le fascina la aritmética parlamentaria que salió de las urnas en las elecciones de 2023, puesto que no hay mayorías consolidadas, pero que su deber no es "dinamitar" la legislatura ni "bloquearla" sino dialogar y tratar de tejer consensos y acuerdos.

JUNTS NO ES LA VOZ DE LOS CATALANES

Con todo, ha querido dejar claro a Nogueras que si bien el PSOE necesita de los votos de Junts para sacar adelante sus iniciativas, "como otros muchos votos de otras formaciones", el partido independentista también necesita a los socialistas. "¿O es que va a negociar con quien desprecia la identidad de Cataluña y quiere acabar con su autogobierno?", ha planteado Sánchez, antes de denunciar que Junts se erija como "la voz de los catalanes cuando el partido más votado es el PSC" y algo tendrá que decir.

Ante este escenario, Sánchez ha señalado que sólo hay dos opciones, "o un bloqueo que nos condena a la nada o un entendimiento, que llevará más prosperidad a Cataluña" y al resto del país porque, según ha advertido, "bloquear iniciativas que mejoran la vida de la gente no les va a perjudicar, antes al contrario".

Y, teniendo en cuenta los "grandes" acuerdos en diferentes ámbitos alcanzados ya con Junts, Sánchez ha concluido reiterando que tanto el Gobierno como su grupo parlamentario van a esforzase más por alcanzar los acuerdos suscritos con el partido de Carles Puigdemont. "Estamos trabajando en ello", ha llegado a decir.

LAS ZANAHORIAS NO BASTAN

En su duplica, la portavoz de Junts ha denunciado que el Gobierno lleve muchos días hablando de "mano tendida" y que lo único que le ha visto son "zanahorias". "Y las zanahorias funcionan para otros (en alusión a ERC) pero nosotros no nos hemos dejado atrapar", ha aclarado.

También ha afeado a Sánchez que utilice el miedo a un Gobierno de derechas para justificar los "incumplimientos", las "mentiras" y la "corrupción". "Es indecente", ha enfatizado Nogueras, quien cree que el presidente "no ha entendido nada". "Pero no sufra, el tiempo le hará entender", ha advertido.

Sánchez le ha replicado que su Gobierno "no da zanahorias", y que no está articulando ningún discurso del miedo, sino "reivindicando la acción de un Gobierno de coalición progresista".

ACTITUD CONSTRUCTIVA DE ERC

Previamente, en su respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Sánchez ha agradecido la "actitud constructiva" de su partido pero ha vuelto a pedir a todos los grupos parlamentarios que "sean conscientes de que aquí hay fuerzas muy antagónicas en lo ideológico", unas "escoradas a la derecha y otras a la izquierda" y que, por tanto, "hay que encontrar marcos comunes para poder sacar adelante muchas de las medidas".

En el debate, Rufián ha replicado a Junts que sabe perfectamente "lo que es el PSOE", pero que mientras que siga siendo portavoz, su partido va a "parar el fascismo" para que no entre en el Gobierno nadie que quieras "hundir barcos llenos de niños".