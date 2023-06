Sánchez se extraña de que el PP utilice Verano Azul en campaña, pues es una serie contra un pelotazo urbanístico

Dice que no se imagina a Feijóo y Abascal cantando para defender el planeta, como hacen en esta ficción de los años ochenta



MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 23 de julio ha mostrado su sorpresa por el uso que el PP está haciendo en campaña del eslogan Verano Azul, en un juego de palabras que evoca a la serie de televisión de los años 80.

Así ha señalado que esta serie trata sobre un grupo de personajes que se unen para parar un "pelotazo urbanístico" y defender el medioambiente. "No me imagino a Feijóo y Abascal cantando 'No matéis mi planeta por favor'", ha indicado este miércoles en un acto en Ferraz junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

De hecho al inicio del acto --una conversación entre ambos para hablar sobre la gestión del Gobierno en política energética y medioambiental-- han proyectado una secuencia de Verano Azul en la que los protagonistas aparecen cantando esta canción.

A continuación, Sánchez ha indicado que en esta precampaña se están viendo algunas cosas "un poco extraordinarias", como la evocación que hace el PP de esta serie "tan entrañable".

Los populares habían presentado una campaña con el lema 'Verano Azul' en la que hacen un llamamiento a que los ciudadanos acudan a votar y otorguen la victoria al PP a pesar de que la cita con las urnas se produzca en pleno verano.

NO SE LOS IMAGINA EN BICICLETA, PORQUE SE HABRÍAN CARGADO EL CARRIL BICI

Según ha explicado Sánchez, la serie cuenta la historia de un antiguo pescador, de una artista "medio hippie" y de una serie de chavales que se unen en contra de un pelotazo urbanístico, "de un ladrillazo en la costa mediterránea" y que quieren defender el medioambiente.

"Lo que quiero deciros con esto es que yo no me imagino a Feijóo y a Abascal cantando 'No matéis mi planeta, por favor', ha afirmado entre las risas del público. "Mucho menos me los imagino en bicicleta, porque se habrían cargado los carriles bici, como están haciendo allí donde gobierna el PP y Vox", en referencia a los recientes pactos en varios ayuntamientos.

En los últimos días, varios consistorios que cuentan con nuevos gobiernos locales del PP y Vox han anunciado su intención de retirar algunos carriles-bici. Es el caso de Valladolid, Elche, Palma de Mallorca y Gijón (donde gobiernan junto a Foro Asturias).

En este sentido, Sánchez ha señalado que quizá no se han dado cuenta "de la envergadura" y el impacto de lo que estaban haciendo al evocar esta serie "tan entrañable", que disfrutaron cuando eran pequeños junto a sus familias.

Este es el tercer acto en este formato, en el que Sánchez ejerce de entrevistador de sus ministros para hablar de la gestión en cada área en una charla en la que también adelantan algunas propuestas para la próxima legislatura.

Por este plató instalado en Ferraz ya han pasado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. La siguiente entrevistada, aún sin fecha cerrada, será la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño.