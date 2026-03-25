Sánchez y Feijóo se cruzan acusaciones de "cinismo" por la regularización de migrantes y el riesgo de atentados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada p - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se han cruzado acusaciones de "cinismo" en el Pleno del Congreso por la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el Ejecutivo y el posible riesgo de atentados.

El pasado jueves en Bruselas, tras verse con el Partido Popular Europeo (PPE), Feijóo calificó de "temeridad" la regularización de inmigrantes planteada por el Gobierno de Sánchez y alertó de que puede generar un "efecto llamada" que podría afectar al conjunto de la Unión Europea, en un contexto de tensiones internacionales.

El presidente del PP auguró que "probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista". "Y en un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad", afirmó.

Este miércoles, en su comparecencia en el Pleno del Congreso para informar sobre la guerra de Irán, tras el Consejo Europeo de la pasada semana, Sánchez ha acusado a Feijóo de "insinuar" que si ahora se produce una nueva oleada de atentados en Europa, "será culpa de la regularización de migrantes que está llevando a cabo el Gobierno". "Qué cinismo y qué falta de respeto a las víctimas", le ha espetado.

FEIJÓO LEE EL INFORME DE LA POLICÍA

En su réplica, el presidente del PP ha reprochado a Sánchez que le llame "cínico por advertir del riesgo terrorista y de que la inmigración irregular "puede causar aún más problemas" y le ha leído "literalmente" el informe de la Dirección General de Policía sobre este asunto.

"La rápida incorporación de un gran volumen de población extranjera puede generar desafíos de integración, además de poder favorecer la posible entrada en el país y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados a crímenes", ha dicho Feijóo leyendo el citado informe.

Por eso, ha preguntado a Sánchez si la Dirección General de Policía "es un organismo cínico". "El cínico es usted, señor Sánchez. El cínico es usted", ha espetado Feijóo al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso.

REGULARIZACIÓN DE MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MIGRANTES

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto de real decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.

Ese texto, retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2004 por todos los grupos parlamentarios menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

Con el objetivo de frenar esa regularización de inmigrantes, el PP aprobó en el Senado --donde tiene mayoría absoluta-- una enmienda en la Ley de Multirreincidencia para endurecer los requisitos para la residencia de extranjeros.

Sin embargo, este martes el Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de esa enmienda que los 'populares' impulsaron para limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales. Según el Ejecutivo, esa tarea exigiría contar con 400 funcionarios más de Extranjería y eso implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros.