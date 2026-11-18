MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, llegan este jueves al debate 'cara cara' con motivo de las elecciones del 29 de noviembre en un clima de crispación, enfrentamientos y falta de diálogo durante la legislatura.

Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves --Sánchez solo tuvo una entrevista a primera hora en 'Espejo Público'-- para centrarse en la preparación de este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

El debate, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, contará con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre con el 'minuto de oro'.

Hace tres años y medio, Sánchez y Feijóo también se enfrentaron en un 'cara a cara' y a su término, el PP dio por vencedor a su candidato. "Estamos muy satisfechos porque Feijóo ganó con contundencia", afirmó Cuca Gamarra, que era secretaria general del PP en ese momento. Casi todo los medios coincidieron entonces en que el jefe de la oposición había salido ganador del duelo.

Tres años y medio después, Sánchez y Feijóo llegan a esta cita en un clima de máxima distancia política, sin apenas comunicación. De hecho, en esta legislatura, solo ha habido dos reuniones oficiales entre ambos: el 22 de diciembre de 2023 para tratar la renovación del CGPJ y otra el 13 de marzo de 2025 para hablar de seguridad y defensa europea. A primeros de 2026 iba a celebrarse un tercer encuentro, pero se canceló por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que provocó 46 fallecidos.

SÁNCHEZ SE PREPARA PARA "JUEGO SUCIO" DE FEIJÓO, SEGÚN SU EQUIPO

Sánchez, que ha liberado su agenda, dedicará las horas antes del debate a estudiar, preparar los cinco bloques y también a descansar para llegar con la mente despejada, según indican fuentes de su equipo.

En Moncloa y Ferraz esperan que Feijóo "embarre el terreno" con "mentiras y falsedades" como, reprochan, hizo en el último cara a cara en julio de 2023. Ahora los dos candidatos se conocen mucho mejor y se tienen "tomada la medida" y por tanto habrá menos espacio para la sorpresa, según señalan desde el equipo de Sánchez.

El presidente, por el contrario tratará de enfatizar los "méritos" que ha acumulado durante estos ocho años de Gobierno e intentará dibujar a Feijóo como un candidato falto de capacidades para llegar a La Moncloa. En los últimos días ya le ha reprochado que no sepa hablar inglés, a diferencia de él que se desenvuelve con soltura y que ha hecho hincapié en las equivocaciones y lapsus del líder del PP.

Fuentes de su equipo insisten en que Sánchez se prepara para el "juego sucio" de su oponente. Aunque en Moncloa y el PSOE le dan toda la importancia al debate y lo tienen marcado como un punto clave de campaña, consideran que no será definitivo, ni para bien ni para mal, tal como sucedió en 2023. Aunque Feijóo salió mejor parado, no consiguió la mayoría suficiente y Sánchez terminó gobernando tras pactar con el independentismo catalán.

CON SU JEFE DE GABINETE Y LA 'TRES' DEL PSOE

Sánchez está "deseando que llegue" el cara a cara según apuntan desde Ferraz y porque llega "con los datos de su lado" y con ganas de confrontar el proyecto de progreso del PSOE con los recortes y la involución del PP.

Acudirá al debate junto a su jefe de Gabinete en Moncloa, Diego Rubio, con quien ya preparó el debate de 2023, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró y la directora de Comunicación del PSOE, Ana Manzano. Será Rubio quien acceda al plató durante las pausas del debate para asistir a Sánchez.

FEIJÓO LO AFRONTA "TRANQUILO" PORQUE ES SÁNCHEZ "EL QUE SE LA JUEGA"

Por su parte, Feijóo afronta "tranquilo" el 'cara a cara' porque, según el PP, es Pedro Sánchez "el que se la juega" y sobre el que recae "toda presión", después de ocho años en el Palacio de la Moncloa.

Además, fuentes del PP avanzan que su candidato buscará poner al presidente del Gobierno "frente al espejo de su incompetencia" combinando "moderación y sentido de Estado" con un "examen exigente a la gestión de alguien que debería llevar fuera ya muchos años de la Presidencia del Gobierno".

Desde 'Génova' aseguran que al presidente del Gobierno "no se le dan bien" los debates que no modera la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Y ella no estará para mimar a su jefe en el cara a cara de mañana", recalcan con ironía fuentes 'populares'.

El PP considera que es Sánchez el que "tiene que hacer olvidar la pésima imagen que trasladó en el último debate entre ambos" y destaca que la media de las encuestas sitúa al PSOE a casi cinco puntos del PP. Es más, subraya que esos sondeos "colocan al bloque de centro derecha y derecha un 15% por encima del bloque de izquierdas".

ESTARÁ ACOMPAÑADO DE SU JEFA Y GABINETE Y OTROS COLABORADORES

Feijóo ha preparado el debate en la sede de Génova, donde ha estado estudiando, leído informes y analizando el sentido de sus intervenciones. "Está tranquilo, de muy buen humor, y con muchas ganas de poder debatir con el candidato socialista. Llega el momento. Por fin", aseguran desde su equipo.

A esta cita irá acompañado del portavoz nacional del PP, Borja Sémper; de su jefa de gabinete, Marta Varela; de su mano derecha desde hace 30 años, Mar Sánchez; del director de Comunicación del PP, Luis de la Matta; y de Lucas Martinón, que fue uno de los principales asesores de Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia. A plató, en las pausas, entrará Marta Varela, según precisan fuentes del PP.