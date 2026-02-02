Sánchez felicita a la derechista Laura Fernández por su triunfo electoral en Costa Rica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Líbano, Joseph Aoun, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su felicitación a Laura Fernández, nueva presidenta de Costa Rica tras vencer en las elecciones celebradas este domingo.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha dado la "enhorabuena" a Fernández "por su victoria electoral" y, afirma, espera mantener una relación "cercana y sólida" entre ambos países.

"Enhorabuena a Laura Fernández por su victoria electoral y a la ciudadanía de Costa Rica por el desarrollo de una jornada democrática ejemplar", ha escrito Sánchez este lunes. "España continuará trabajando para mantener una relación cercana y sólida entre nuestros países", ha indicado a continuación.

Fernández, candidata del oficialismo consiguió el 48% de los votos en la primera vuelta de las elecciones en el país sudamericano, superando ampliamente el umbral para evitar la segunda vuelta y continuará la labor de su antecesor, el derechista Rodrigo Chávez.

La nueva presidenta consiguió un amplio margen sobre su principal competidor, el candidato del Partido de Liberación Nacional (PLN) que reconoció su victoria y le deseó "que Dios le dé sabiduría para gobernar".