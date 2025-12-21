Sánchez felicita a Guardiola por el resultado y a Gallardo por "el gran trabajo realizado"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Archivo. - Javier Cintas - Europa Press

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha felicitado a la presidenta de Extremadura y candidata del PP por haber ganado las elecciones de este domingo 21 de diciembre.

Al candidato de su partido, Miguel Ángel Gallardo, también le ha dado la enhorabuena por el "trabajo realizado" al tiempo que ha agradecido a los votantes del PSOE, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

"Enhorabuena, María Guardiola, por su resultado en las elecciones de Extremadura", ha indicado. "Felicidades a Miguel Ángel Gallardo por el gran trabajo realizado y gracias a quienes han confiado en el PSOE de Extremadura", ha señalado.

"Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso", ha indicado a continuación, después de que el PP haya ganado las elecciones consiguiendo 29 escaños, uno más de los que tenía, el PSOE se haya desplomado al perder 10 parlamentarios y Vox se disparase de los 5 hasta los 11 escaños.



