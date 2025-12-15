Sánchez felicita a Kast por su victoria en Chile, "un país querido por los españoles" con el que seguirán trabajando

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'Reunión de Alto Nivel, Democracia siempre', en el Palacio de la Moneda, a 21 de julio de 2025, en Santiago de Chile (Chile).- Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo en las que se ha impuesto con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.

"Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", ha expresado este lunes el socialista en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.

Sánchez ha asegurado que "Chile es un país querido por los españoles", además de "un socio estratégico para Europa" con el que España seguirá trabajando y profundizando su relación.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno ha felicitado a Kast como próximo presidente de Chile y ha expresado la voluntad de trabajar "de forma estrecha" con su gabinete con vistas a "seguir fortaleciendo la amistad entre nuestros pueblos y la relación estratégica entre ambos países en beneficio de nuestros ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano".

En la misma línea se ha pronunciado desde Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha felicitado al "ganador" de las presidenciales. "Desde luego el Gobierno de España se dispone, y esa es nuestra voluntad, a trabajar lo más estrechamente posible, como hicimos con el gobierno anterior, con el nuevo gobierno de Chile, en beneficio de la amistad y de la hermandad" entre los dos países.

El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile.

En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".

El sucesor de Gabriel Boric ha prometido que estos cuatro años lo van a "hacer bien" y que los va a dedicar a "reconstruir" el país, "respetando al que piensa distinto" en reiterados llamamientos a la unidad de los chilenos.