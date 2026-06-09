Sánchez felicita a la Región de Murcia en su día y destaca su "historia, belleza natural y riqueza natural"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al príncipe soberano del Principado de Mónaco, Alberto II, en el Complejo de La Moncloa, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La audiencia oficial forma parte de la visita de Estado de dos días del mo- Jesús Hellín - Europa Press

Feijóo valora a la Región de Murcia como una tierra "abierta, trabajadora y orgullosa de su identidad"

MADRID/MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este martes a los ciudadanos de la Región de Murcia, coincidiendo con el día de la autonomía, resaltando de la comunidad su "historia, belleza natural y riqueza cultural".

"La Región de Murcia es historia, belleza natural y riqueza cultural. Es orgullo y pasión por sus tradiciones", ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El presidente del Gobierno también ha felicitado, en la celebración del 44 aniversario de la autonomía de la Región de Murcia, "a todos los murcianos y murcianas que, con su talento y esfuerzo, engrandecen su tierra cada día".

FEIJÓO: MURCIA ES "UNA REGIÓN ABIERTA"

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado su felicitación por el Día de la Región de Murcia, una tierra, según ha defendido, "que ha sabido construir su propio camino durante más de cuatro décadas de autogobierno".

"Una región abierta, trabajadora y orgullosa de su identidad, de su patrimonio, de su huerta y de su gente. ¡Feliz Día de la Región a todos los murcianos!", ha escrito en 'X'.

Este 9 de julio, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, presidirá en La Unión el acto institucional con motivo del Día de la Región de Murcia, en conmemoración del XLIV aniversario del Estatuto de Autonomía.

En el acto participarán también la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y asistirán la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en una celebración que tendrá lugar en el Antiguo Mercado Municipal de la localidad.