Sánchez, "con ganas" de ser otra vez candidato, dice que convocará las elecciones cuando convenga el "interés general"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se ve "con ganas" para ser otra vez candidato en las elecciones generales, si así lo quiere el PSOE, si bien no ha concretado la fecha de los comicios, que serán cuando convenga al "interés general y no partidista". No obstante, ha vuelto a confirmar que no coincidirán en un 'superdomingo electoral' con las autonómicas y municipales de mayo del 2027.

El jefe del Ejecutivo ha precisado que "constitucionalmente" tiene el "margen" para decidir cuándo será la fecha de las elecciones generales, evitando concretar si las mismas serán en verano de 2027, cuando finalice la actual legislatura, o antes.

En una entrevista en 'La 1', recogida por Europa Press, Sánchez ha afirmado además que están con "ganas" de volver a presentarse como candidato para continuar desde el Gobierno la labor de "transformación hasta el año 2030". "Si los compañeros y compañeras --del PSOE-- quieren que me vuelva a presentar, desde luego me presentaré", ha reafirmado, en referencia al proceso de primarias que el PSOE tiene que convocar.

Preguntado por los nombres de Óscar Puente y Carlos Cuerpo como su relevo, Sánchez ha destacado sus valías dentro en el Gobierno, reiterando que él quiere revalidar el Gobierno de coalición progresista porque ve que tiene apoyo, tanto interno como fuera del partido.

Dicho esto, ha ironizado sobre las posiciones críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente Felipe González, señalando que el "titular" sería que apoyaran "alguna acción del Gobierno de España", al tiempo que ha afirmado que estas posturas dentro del PSOE son "minoritarias y marginales".

LA "ECUACIÓN CON VOX" NO ES "ALTERNANCIA"

Sánchez también ha advertido sobre el "riesgo serio" y "amenaza de involución" que supone el triunfo de la victoria de la extrema derecha, que viene a "derogar, debilitar, menoscabar y fracturar la convivencia", a la vez que ha alertado que compartir una "ecuación" con Vox "ya no implica una alternancia".

En este contexto, ha criticado que el PP esté haciendo "suyos" los argumentos de Vox, como a su juicio ha ocurrido en la crisis de Ceuta, con la "retórica hiperbólica de la invasión, incluso del odio y la xenofobia". "Desgraciadamente, hoy en España las siglas del odio no solamente las tiene un partido político, que es Vox. También por desgracia empieza a tenerlas el PP de Feijóo", ha avisado.