Sánchez habla con Moreno, Guardiola y Mañueco para "garantizar la seguridad" frente a la borrasca 'Leonardo'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el VIII Congreso Nacional de Industria, a 5 de febrero de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos cuyas comunidades se están viendo afectadas por la borrasca 'Leonardo', con el objetivo de "garantizar la seguridad" de la población en estas regiones.

En concreto, el líder del Ejecutivo ha dialogado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; así como con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"El fuerte temporal y las intentas lluvias de los últimos días están afectando a muchas zonas de nuestra geografía (...) En estos momentos la coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población", ha señalado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El presidente del Gobierno ha trasladado que están "muy pendientes" de la evolución de la situación y de la crecida de los ríos y arroyos, y ha pedido de nuevo "mucha preocupación". "Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia", ha reiterado.

Hasta el momento la borrasca 'Leonardo' ha dejado miles de personas desalojadas de sus casas, localidades incomunicadas, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados por las intensas lluvias y las potentes ráfagas de viento.

En Andalucía, la comunidad más afectada, hay ya 4.000 personas evacuadas y se ha ordenado la evacuación total del municipio de Grazalema, donde viven unas 1.500 personas, por riesgo de derrumbe.