Sánchez insiste en ofrecer apoyo militar a Ucrania y ejercer presión sobre Rusia aprobando un nuevo paquete de sanciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, a 13 de julio de 2026 en París (Francia). - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la defensa de la unidad en el apoyo a Ucrania y ha llamado a ejercer presión sobre Rusia aprobando el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, así como a garantizar el apoyo militar al Gobierno de Volodimir Zelenski.

"Reforzamos el apoyo militar, la presión económica sobre Rusia y la preparación para unas negociaciones con garantías de seguridad. Europa debe tener voz propia en el camino hacia una paz justa", ha afirmado Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha calificado como "decisivo" el momento que atraviesa el conflicto entre ambos países para cambiar la "dinámica" en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania celebrada este lunes en París, y ha insistido en la necesidad de mantener la determinación en el apoyo a Ucrania para abrir una vía "creíble" hacia "un alto el fuego", según ha trasladado Moncloa en un comunicado.

También ha llamado a preparase para unas negociaciones que ofrezcan "garantías de seguridad" cuando "se den las condiciones necesarias". Y ha afirmado que la presencia de Europa en cualquier proceso de negociación es "una condición necesaria que requiere de una posición común, coordinación y compromiso" para la "seguridad" de Europa y de Ucrania.

DECLARACIÓN CONJUNTA

Previamente, Sánchez ha participado en la reunión de la Coalición Anti-Misiles Balísticos integrada por Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega y España, para integrar la tecnología de distintos países y mejorar las "capacidades de defensa aérea".

Todos los miembros han firmado una Declaración Conjunta para reivindicar el "carácter defensivo de la coalición" así como su apoyo al "Flagship Project, que aspira a desarrollar las capacidades de defensa "con una lógica de arquitectura integrada contra misiles balísticos".

PARTICIPACIÓN EN LAS CELEBRACIONES POR LA FIESTA NACIONAL DE FRANCIA

La agenda del presidente del Gobierno en Francia continuará este martes, ya que participará en las celebraciones con motivo de la Fiesta Nacional de Francia en mitad de la polémica por las palabras del expresidente Mariano Rajoy sobre la nacionalidad de los jugadores de la selección francesa de fútbol que los líder políticos galos han tachado de "racistas".

Además, la presencia de Sánchez se producirá a pocas horas del enfrentamiento entre España y Francia en la semifinal del Mundial de fútbol.