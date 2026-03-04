Sánchez lamenta el fallecimiento de Fernando Ónega, "cronista imprescindible de la Transición"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del histórico periodista Fernando Ónega, que ha muerto este martes a los 78 años, recordándole como un "cronista imprescindible de la Transición" cuya "mirada ayudó a entender una etapa clave para España".

"Nos deja Fernando Ónega, periodista de referencia y testigo privilegiado de nuestra historia reciente", ha expresado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El líder del Ejecutivo ha trasladado así su "cariño" y su "más sentido pésame" a la familia y amigos de Ónega.

Fernando Ónega, considerado uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español y una de las voces más relevantes y respetadas de la Transición, ha muerto este martes a los 78 años, según ha confirmado el diario 65YMÁS, del que era presidente.

"España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales", ha expresado en un comunicado 65YMÁS, cuya directora, Ana Bedia, ha agradecido su "ética, imparcialidad y sentido de Estado".

La capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10.00 a 21.00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.