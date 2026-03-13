Sánchez lamenta la muerte del militar francés por el ataque iraní y asegura que España "siente" el dolor "como propio"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de junio de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado un acuerdo con la OTAN para no subir el gasto militar de España hasta - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado "profundamente" la muerte del suboficial francés Arnaud Frion, tras después de que el régimen iraní atacase con drones una base situada en Irak. También ha trasladado "todo" el "cariño" y la "solidaridad" a "sus seres queridos, sus compañeros" y "el pueblo" francés.

"Europa es una comunidad de valores y España siente como propio el dolor de toda Francia", ha afirmado el líder del Ejecutivo este viernes a través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se ha pronunciado para condenar el ataque a la base militar situada en la localidad de Erbil, y ha reclamado que "estos injustificables ataques deben parar".

Exteriores también ha rechazado en un comunicado el ataque de Irán contra una base italiana situada en Irak, aunque no ha provocado heridos y solo ha causado daños leves, según ha informado el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, donde en un recuento inicial se informó de que seis uniformados galos habían resultado heridos.

En esta publicación, el mandatario trasladó sus condolencias, así como el "afecto" y "solidaridad" de toda la nación a la familia y compañeros de armas del sargento primero Arnaud Frion, quien se ha convertido en el primer soldado europeo que ha perdido la vida durante la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La presencia de estos uniformados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", según subrayó Macron, agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

En este contexto, el jefe de la diplomacia española ha condenado "los ataques contra socios europeos en Irak" y, además, ha trasladado también sus condolencias y solidaridad a la familia y a Francia por el fallecimiento de un suboficial.

Albares también ha expresado sus deseos de rápida recuperación a los heridos, añadiendo que "estos injustificables ataques deben parar". "Son amenazas contra la independencia y soberanía de Irak, y ponen en riesgo a toda la región", ha indicado el ministro en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde también ha reiterado que España, junto a sus socios, "se mantiene firme en su compromiso con la lucha contra el Daesh y el terrorismo".

ATAQUES DE UNA MILICIA IRAQUÍ A FAVOR DE IRÁN

Horas antes del anuncio de Macron, una milicia iraquí proiraní había amenazado con atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" tras la llegada a Oriente Próximo del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle', si bien no se ha pronunciado sobre el ataque en Erbil.

"Tras la llegada del portaaeronaves francés de la zona de operaciones del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y su participación en operaciones (militares), declaramos que todos los intereses franceses en Irak y la región serán atacados", dijo Ashab al Kahf a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, la milicia, fundada en 2019 y que ha reivindicado la autoría de ataques contra instalaciones de Estados Unidos en el país --incluida la Embajada en Bagdad--, pidió a "los hermanos en las fuerzas de seguridad" que "permanezcan al menos a 500 metros de la base K1 de las fuerzas francesas, por su propia seguridad".

La base aérea K1 está situada a unos 15 kilómetros de la ciudad iraquí de Kirkuk (norte) y cuenta con presencia de tropas francesas en el marco de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Durante los últimos días, diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos, según datos publicados por las autoridades del país asiático.