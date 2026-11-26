El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (c), a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Ataviado con traje azul marino y corbata roja ha sido recibido por la Junta Directiva de la Academia de la Televisión

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha expresado estar "animado y expectante" a su llegada este jueves a las 20.50 horas al plató de Madrid Content City, en Tres Cantos (Madrid), donde se celebra el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, el último de la campaña antes de las elecciones generales del 29N.

Sánchez, de forma puntual, ha sido el último de los cuatro candidatos en llegar, tal y como estaba estipulado, después del líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. Con traje azul marino, una corbata roja y un pin de la 'Agenda 2030', ha sido recibido por la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado.

El candidato a la reelección había asegurado este mismo jueves, durante una llamada con el presentador Jorge Javier Vázquez, que tratará de ser "convincente", pero también "educado" durante el debate con los demás aspirantes a la presidencia.

Desde el partido, han expresado que será un debate de "elegancia y propuestas del presidente del Gobierno, con educación". Así lo ha indicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en declaraciones a los periodistas a la entrada de la Diputación Permanente del Congreso.

Por su parte, también a la entrada de la Diputación Permanente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha asegurado que afrontan el debate a cuatro "con mucha ilusión y con muchas ganas" y ha destacado la "buena" marcha de la campaña electoral.

El debate, moderado por la presidenta de la academia, tendrá el mismo esquema del 'cara a cara' que protagonizaron Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves. Entre las 21.30 y las 21.40 horas se producirán los posados para los medios gráficos con los candidatos y la presidenta de la Academia en el fotocall. Después se colocarán en cuatro atriles de color blanco situados enfrente del de la moderadora.

La campaña electoral afronta su recta final ,siendo este el último debate televisado entre los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno. Los cuatro cabeza de cartel confrontarán sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral en un debate que podrá seguirse en distintas cadenas de televisión.