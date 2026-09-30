Sánchez y Macron hacen frente común ante los 'frugales': La UE necesita presupuesto "ambicioso" y más recursos propios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (i) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han hecho este martes frente común ante los países 'frugales' de la UE apostando por un presupuesto europeo "ambicioso" y por dotar a la UE de más recursos propios.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha sostenido ambos gobiernos comparten que los próximos presupuestos europeos "tienen que ser mucho más ambiciosos de lo que ahora mismo está sobre el papel" y que sirvan para dotar a la UE "de los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante".

Para Sánchez, "estamos en un momento muy definitorio de lo que va a ser Europa" en los próximos siete años. "Los números no dejan de ser la traslación de la visión que tiene un país u otro, un gobierno u otro, de lo que debe ser Europa en el presente y en el futuro", ha esgrimido el presidente, celebrando que "tanto Francia como España" tienen la "la misma mirada y la misma ambición" de cara al debate para cerrar el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés).

"En la política pasa como en los hogares, no se le puede pedir a un hogar hacer más con menos recursos económicos", ha esgrimido, cuestionando la postura defendida por los llamados países 'frugales' --Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia-- que este lunes pidieron reducir el presupuesto para el periodo 2028-2034.

"Podremos apretarnos el cinturón, podremos hacer las cosas mejor" pero con los mismos recursos que ahora o incluso con menos, como "están proponiendo algunos países, Sánchez ha considerado que la UE no puede responder a los problemas de los ciudadanos tanto en materia de seguridad y defensa como en materia climática.

En este sentido, ha asegurado que España y Francia están "alineados" en la necesidad de abrir un debate a nivel europeo sobre los recursos propios "porque el margen fiscal que tenemos a nivel de Estados miembros es el que es, después de una crisis financiera, después de una pandemia, después de una guerra en Ucrania, que continúa ahora con una guerra de Irán que está elevando el precio del coste de la vida a todos nuestros ciudadanos".

Sánchez ha dicho comprender que "desde Bruselas las cosas se vean con una cierta distancia", pero los gobiernos nacionales, que son los que se están "batiendo el cobre" para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, "necesitamos algo más de empatía" y un compromiso con unos presupuestos acordes con lo que exigen los ciudadanos.

Ambos países, ha añadido, serán "constructivos pero también claros" porque consideran que hay que "abrir un debate serio sobre los recursos propios. En este punto, ha refutado que "lo moderno" ahora sea "abandonar o reducir las políticas que cohesionan" como la PAC o los Fondos de Cohesión y que se pueda ser más autónomos reduciendo el fondo de competitividad.

MACRON CREE QUE "SERÍA UNA ESTUPIDEZ"

También Macron ha apostado por aumentar el presupuesto europeo y por ser ambiciosos, advirtiendo de que "si no lo hacemos, no estaremos en esta carrera de la innovación" sino que será responsabilidad de cada país y habrá "27 políticas espaciales, 27 políticas de Inteligencia Artificial". "Esto sería una estupidez, porque no tenemos el tamaño crítico para poder permitírnoslo", ha alertado.

El presidente francés ha coincidido en que "el presupuesto europeo necesita más recursos propios y hay formas de lograrlo que nos permitiría tener un presupuesto mayor sin aumentar las contribuciones nacionales". En este sentido, ha planteado la posibilidad de prolongar el plazo, "más allá de 30 años o más", para el reembolso de los Fondos Next Generation aprobados durante la pandemia.

Para el mandatario galo, la clave de todo pasa por la innovación y por debatir donde se pueden hacer los ajustes para que haya recortes que sean razonables, al tiempo que ha defendido que se debe respetar la política agrícola y también la cohesión al tiempo que se desarrolla financiación conjunta para nuevos sectores.