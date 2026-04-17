Sánchez se medirá con Feijóo casi un mes después en el Congreso, tras su viaje a China y el procesamiento de su esposa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá al Congreso el próximo miércoles, 22 de abril, tras casi un mes de ausencia en el Pleno, para hablar de la situación actual de España en respuesta a las preguntas que le plantearán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la portavoz de Junts, Míriam Nogueras; y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, previa a la Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno, pues la Cámara retomó sus sesiones este martes, pero el presidente no estuvo en las preguntas de control del miércoles porque estaba de viaje oficial en China. Y allí recibió la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado procesaba a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En este contexto, Feijóo preguntará a Sánchez si cree que el Gobierno "hace que España funcione", mientras que Aizpurua se interesará por las medidas pendientes que prevé culminar en lo que queda de legislatura. De su lado, Nogueras en esta ocasión no se interesará por una cuestión exclusivamente catalana, sino que le pedirá "su opinión sobre la política actual en España".

"¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DE ESTE GOBIERNO?"

La sesión de control incluirá también varias cuestiones dirigidas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, según el listado recogido por Europa Press. El secretario general del PP, Miguel Tellado, quiere saber dónde fija "el límite de este Gobierno"; y la vicesecretaria de Regeneración Instituciona, Cuca Gamarra, si cree que es "un digno ministro de Justicia".

En la misma línea que el Pleno de esta semana, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha registrado la siguiente pregunta: "¿Qué democracia defiende un Gobierno que alterna con dictadura?".

Le servirá para pedirle cuentas por su viaje a China, donde se reunió con el presidente, Xi Jinping, y para recriminarle que no reciba a la opositora venezolana María Corina Machado, que está de visita en Madrid.

"¿QUÉ TIENE EL GOBIERNO EN CONTRA DE LOS ESPAÑOLES?"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aspira a que el ministro le aclare "qué tiene el Gobierno en contra de los españoles", mientras que su compañero Ignacio Gil Lázaro busca echarle en cara que el empeño en "burlándose de los españoles?" que achaca al Ejecutivo.

Por otro lado, el diputado del PP Carlos Rojas quiere dirigirse al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique si la política exterior de España "responde al interés de los españoles" y la también 'popular' Ana Belén Vázquez al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que le dé detalle si sus medidas son coherentes con las políticas del Gobierno.