Sánchez muestra su preocupación por los efectos de la borrasca y pide "máxima precaución"

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que sigue los efectos del temporal que está azotando a Andalucía y otras partes de la península con "preocupación" y ha trasladado su solidaridad con los miles de desalojados.

"Sigo con preocupación la situación en las zonas afectadas por la borrasca Leonardo. Toda mi solidaridad con las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares", ha indicado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Además ha dado las gracias a todos los servicios de emergencia desplegados y ha pedido a los ciudadanos "máxima precaución" y seguir las indicaciones de las autoridades.

Hasta el momento la borrasca 'Leonardo' ha dejado miles de personas desalojadas de sus casas, localidades incomunicadas, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados por las intensas lluvias y las potentes ráfagas de viento.

En Andalucía, la comunidad más afectada, hay ya 4.000 personas evacuadas y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ordenado la evacuación total del municipio de Grazalema, donde viven unas 1.500 personas, por riesgo de derrumbe.