Sánchez muestra una vez más su respaldo a Zapatero y "absoluta tranquilidad" con el rescate de Plus Ultra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reiterado este martes su respaldo al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de su entrevista tras su imputación por el 'caso Plus Ultra', al tiempo que ha mostrado "una vez más" su "absoluta tranquilidad" respecto al rescate de esa aerolínea.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez ha querido dejar claro que tanto el Gobierno como el PSOE apoyan a Zapatero y respetan su presunción de inocencia en una causa que, según ha recalcado, se encuentra en su fase inicial. "Ya veremos en qué deriva", ha apostillado.

Y no ha querido ir más allá, tampoco cuando se le ha preguntado por la confesión que el socio del expresidente en Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, hizo ante el juez, al que aseguró que Zapatero le informó del rescate de Plus Ultra antes incluso de que la SEPI lo supiera. "Ésa es su versión", ha zanjado Sánchez, rechazando opinar sobre las estrategias de defensa de cada uno.

YA SE EXPLICARÁ EN SEDE JUDICIAL

Tampoco ha profundizado en su respuesta cuando se le ha interrogado por si le han convencido las explicaciones de Zapatero sobre que las joyas que se le han incautado, tasadas más en 1,3 millones de euros, fueron "un regalo de cortesía, sin uso, destino ni afán patrimonial". Tan sólo se ha limitado a señalar que el expresidente dará cuenta de este asunto en sede judicial y en los medios de comunicación "cuando considere".

Preguntado, en concreto, sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra, el presidente ha insistido en que han analizado ese expediente "por activa, pasiva y perifrástica", y que tienen "la absoluta tranquilidad" al respecto porque su legalidad es "absolutamente intachable".

Dicho esto, ha recalcado "una vez más" que lo que se hizo con Plus Ultra no fue un rescate, sino un préstamo con unos tipos de interés que "no eran del agrado" de ninguna de las empresas a las que se les concedió durante la pandemia.