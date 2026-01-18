Sánchez, "muy pendiente" del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Córdoba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "muy pendiente" del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba).

"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha explicado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Al menos cinco personas han fallecido y varias han resultado heridas tras el descarrilamiento sobre las 19.45 horas este domingo, 18 de enero, de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social X.