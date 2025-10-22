Sánchez niega ante Feijóo que el PSOE se haya financiado ilegalmente

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). S - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este miércoles a Pedro Sánchez con los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE y le ha preguntado expresamente si su partido se ha "financiado ilegalmente", una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo ha respondido rotundo con un "no".

"En nombre de los millones de españoles honrados le pregunto: ¿Desde que usted es secretario general, el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente? ¿sí o no?", ha interpelado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El jefe de la oposición ha sacado a relucir el "lapsus" en el Senado de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz asegurando que hay "gobierno de corrupción para rato" y ha preguntado a Sánchez qué justifica que "ordene a un alto cargo de Correos", la exmilitante del PSOE Leire Díez, que "hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue".

SÁNCHEZ ACUSA A SÁNCHEZ DE RENUNCIAR A "UNA OPOSICIÓN ÚTIL"

En su réplica, el presidente del Gobierno ha negado ante el Pleno de la Cámara Baja que su partido se haya financiado ilegalmente y ha achacado las palabras de Yolanda Díaz a un "lapsus", subrayando que el propio Feijóo es el "campeón" de los lapsus. Además, ha acusado al presidente del PP de haber "renunciado a hacer una oposición útil" y a "poner orden en su partido", citando por ejemplo la crisis de los cribados en Andalucía.

"Está a un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal", ha espetado a Feijóo, para concluir que España "va bien" gracias a la gestión del Ejecutivo de coalición progresista.

