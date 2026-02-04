Sánchez niega que la regularización tenga un efecto llamada y asegura que España ha reducido la migración irregular

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez (d), durante la reunión anual del World Government Summit, a 3 de febrero de 2026, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que la regularización de inmigrantes acordada por el Gobierno vaya a tener un efecto llamada y ha señalado España ha reducido "drásticamente" la llegada de migración irregular en los últimos años.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante una entrevista concedida en Dubai y emitida anoche en el programa Quest Means Business de la CNN, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre la posibilidad de que lleguen más migrantes en situación irregular a raíz de la aprobación de la regularización masiva.

"Eso es falso, no es la realidad", ha exclamado Pedro Sánchez antes de argumentar que los migrantes no vienen a España porque se les de papeles, sino por el "firme desempeño económico". Además, ha añadido que el 90 por ciento de los migrantes llegan "a través de canales regulares" y en los últimos años se ha logrado reducir "de forma dramática" la llegada de migración irregular.

Según el presidente del Gobierno esto se debe a la cooperación con los países de origen y tránsito como Marruecos, Senegal, Gambia y Mauritania.

En opinión del jefe del Ejecutivo hay un "aspecto moral" en el debate de la migración ya que España ha sido durante muchos años un país de migrantes: "Nuestros padres y nuestros abuelos, por supuesto, fueron a otros lugares precisamente porque sufríamos una dictadura o la falta de oportunidades económicas".

Y ha añadido que también hay un "aspecto pragmático", dado que se trata de personas que están contribuyendo al "éxito económico de España". De hecho, ha explicado que "representan más o menos el diez por ciento" de los ingresos de la Seguridad Social "mientras representan solo el uno por ciento del gasto público total".

ESPAÑA, LA GRAN ECONOMÍA QUE MÁS AVANZÓ EN EL MUNDO

Pedro Sánchez también ha sido preguntado por las cifras de desempleo de España ante lo que ha asegurado que "las cosas están cambiando" y ha alegado que el año 2025 "fue el segundo año consecutivo en el que España fue la gran economía que más avanzó en el mundo".

A este respecto ha señalado que España ha alcanzado un crecimiento económico del 2,8 por ciento durante el pasado ejercicio y hoy hay más de 22 millones de personas trabajando. Dicho esto, ha apuntado que España "lidera la economía de la UE y también de las sociedades occidentales".

Como ejemplo ha expuesto que en los últimos 45 años solo hubo trers años con tasas de desempleo inferiores al 10 por ciento: "en 2025 alcanzamos esa meta de nuevo".