Sánchez y nueve ministros faltarán a la próxima sesión de control del Congreso

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta nueve ministros, entre ellas la dos vicepresidentas, han comunicado al Congreso que no pueden asistir a la sesión de control al Ejecutivo de la próxima semana, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El jefe del Ejecutivo no podrá hacerlo porque tiene previsto viajar a Nueva York para asistir la Asamblea General de Naciones Unidas y también aprovechará la visita para reunirse con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Según el escrito registrado en el Congreso por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, al que ha tenido acceso Europa Press, también estarán ausentes las vicepresidentas segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En el listado figuran, asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el titular de Transportes, Óscar Puente; la de Educación, Milagros Tolón; la ministra de Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, y el titular de Transición Digital, Óscar López.

Tampoco tienen previsto asistir a la sesión de control dos ministras de Sumar, la de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.