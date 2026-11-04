Sánchez ofrece una declaración institucional en Moncloa a las 9.45 horas tras la dimisión de Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene con la ponencia “Repensar Europa” durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). E - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a partir de las 9.45 horas, desde el Complejo de la Moncloa, un día después de la dimisión del que fuera ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sánchez ha defendido a Puente por "dar la cara" y "soluciones" para después dar "un paso al lado" por "respecto a las víctimas", en referencia al accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

"Políticos como él dignifican a nuestro país", ha añadido este martes en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha achacado la renuncia de Puente a "la dignidad" y la "voluntad propia", así como por deferencia hacia el "proyecto progresista".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que la decisión del aún titular de Transportes "demuestra" que "no todos somos iguales" porque "unos solo dan lecciones" mientras "otros lo dan todo", en alusión al Partido Popular.

La decisión, anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.