Sánchez, Marlaska y Puente participan este jueves junto a Page en la reunión del Cecopi en Toledo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), de durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro 112 de Toledo, a 29 de octubre de 2026, en - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID/TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves junto al jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) por el accidente ferroviario en Urda que dejó al menos a 68 fallecidos en la provincia de Toledo.

La reunión, a la que también asistirá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se celebrará en las instalaciones del Servicio de Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, en la carretera Madrid-Toledo.

Sánchez se desplazó este miércoles al puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro en Urda (Toledo), donde afirmó que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario.

Según afirmó, "no es asumible" para un país como España tener dos accidentes de tren en un mismo año --el de este miércoles y el del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) que causó 46 fallecidos y cerca de 300 heridos-- y se comprometió a reforzar la seguridad para recuperar la confianza en el sistema ferroviario.