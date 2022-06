Sánchez pide a los españoles que se preparen para cualquier escenario y avisa que sin medidas la inflación sería del 15%

Asegura que el Gobierno seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la guerra y reconoce una "enorme incertidumbre"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses y ha señalado que sin las medidas económicas que ha adoptado, la inflación sería del 15 por ciento. Además, ha afirmado que seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la guerra.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que el dato de la inflación del mes de junio, que supera el 10 por ciento, es muy malo. Aunque ha afirmado que lo tenían previsto porque Putin está utilizando la energía. Pero cree que este dato podría ser peor si el Gobierno no hubiera articulado las medidas.

Pero ha querido dejar claro, sin "paños calientes", que hay que decir la verdad a los ciudadanos y que "debemos prepararnos para cualquier escenario" porque Putin está utilizando el gas y el petróleo como un arma más de guerra.

"Plantearnos ante una escasez de gas y petróleo es un riesgo cierto que tenemos que tomarnos muy en serio", ha recalcado antes de precisar que la guerra puede ser mucho más larga y prolongada porque no ve a Putin con interés en abrir una vía diplomática.

Así, ha afirmado que el riesgo que hay es que corte el suministro de gas el próximo invierno y por ello ha insistido en decir a los españoles que tienen que estar preparados para cualquier escenario. Mientras, ha precisado, el Gobierno hará lo mismo que durante el covid, es decir, poner todos los recursos necesarios para defender a las familias, las empresas y las industrias.

No obstante, no ha querido precisar si hay riesgo de recesión porque considera que ahora hay mucha incertidumbre, ya que no es lo mismo un escenario con corte de gas en invierno que sin corte de gas.

"Si la guerra se prolonga en el tiempo tendremos que ser solidarios, responsables todos los europeos y ser conscientes de que el precio que podemos pagar por la defensa valores es algo, pero el de no hacer nada y permitir que Putin continúe con deriva imperialista, puede ser mucho peor a la larga", ha argumentado.