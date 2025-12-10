Sánchez pide junto a Abbas "una paz de verdad" en Palestina y que los culpables del "genocidio" rindan cuentas

1035001.1.260.149.20251210195455 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas (i), en el Palacio de La Moncloa, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "una paz de verdad" en Palestina que a su juicio debe estar "cimentada en la justicia" ante los ataques que siguen produciéndose a pesar del alto el fuego y ha señalado que los culpables del "genocidio" deben rendir cuentas.

En una declaración sin preguntas junto al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, de visita oficial en España, Sánchez ha señalado que deberán responder ante la Justicia "tarde o temprano" para que las víctimas encuentren "reparación y cierto descanso".

"Y para que una tragedia de esta magnitud no se repita nunca más, porque solo así podremos levantar una paz justa y duradera", ha manifestado desde Moncloa en la segunda visita de Abbas desde que España reconociese oficialmente a Palestina como estado en mayo de 2024.

El jefe del Ejecutivo --que ha acompañado de la mano a su homólogo hasta el atril por sus dificultades de movilidad-- ha vuelto a saludar el acuerdo de paz que ha llevado al actual alto el fuego como el "primer paso" hacia la solución de dos estados, la única posible según ha enfatizado, con la que España está "firmemente comprometida".

DENUNCIA QUE SIGUE HABIENDO ATAQUES

No obstante, ha lamentado que a pesar del alto el fuego los palestinos en Gaza "todavía sufren ataques, violencia y restricciones" que a su juicio vulneran sus derechos básicos a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud y a la libertad de movimientos.

"Este 2025, que está a punto de concluir, ha sido un año terrible para el pueblo palestino. Para cientos de miles de mujeres y de hombres de Palestina, también para niños y niñas, este será siempre el peor año de sus vidas", ha señalado por la pérdida de familiares y la devastación de la Franja.

En todo caso, ha reiterado su apoyo y ha pedido "que no caiga en el olvido" la situación "dramática" en que se encuentran todavía hoy los habitantes de esta región. "Hubo un acuerdo de alto el fuego pero debe ser real, no puede ser de cartón piedra", ha subrayado, reclamando que cesen los ataques y que no haya más víctimas.

También ha reiterado su respaldo a la Autoridad Palestina, presidida por el propio Abbas, que debe jugar "un papel central" en el diseño de la gobernanza en Palestina. Finalmente ha puesto el acento en la seguridad, apuntando que aunarán esfuerzos con otros socios europeos, árabes "y de otras latitudes" para sentar las bases que permitan poner fin a la violencia "de una vez por todas".

ABBAS PIDE QUE SE IMPLEMENTE EL PLAN DE TRUMP

A continuación el presidente Abbas --que por la mañana se reunió con el Rey Felipe VI-- ha celebrado los compromisos de Sánchez y le ha vuelto a dar las gracias por el apoyo y por el reconocimiento "histórico" del Estado palestino.

Durante su encuentro con Sánchez han hablado sobre la importancia de la ejecución completa del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, así como la resolución de la ONU para que se ponga fin a la guerra y garantizar el acceeso de ayuda humanitaria, según ha trasladado.

"También para que se retiren las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y para que el día siguiente Gaza sea palestino y que haya una reconstrucción", ha apuntado. Asimismo, ha pedido que se ponga fin a los actos violentos en Cisjordania, incluida "la proliferación de asentamientos israelíes", así como a la "violencia de los colonos".

Abbas ha reiterado su agradecimiento a España por la ayuda humanitaria recibida y ha asegurado que se aferra a la solución de dos estados "en base a la legalidad internacional" y a las fronteras de 1967.