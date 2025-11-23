Sánchez pide respetar el derecho internacional de Venezuela pese a no reconocer a Maduro como presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica). Unos cuarenta líderes, incluidos los del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) y países invitados, participan en la - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Pool G20

JOHANNESBURGO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo por abrir "espacios de diálogo" de respeto al derecho internacional en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos por las tensiones derivadas del despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe.

"Siempre hemos tenido la misma posición en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diálogo de respeto al derecho internacional y eso es lo que también pedimos en esta cuestión", ha afirmado Sánchez al ser preguntado por las últimas noticias sobre Venezuela en la XX cumbre del G20.

En su intervención, Sánchez ha recordado que España no ha reconocido el resultado electoral de Venezuela, aunque eso "no es óbice para que no se respete el derecho internacional".

"Claramente no hemos reconocido el resultado electoral y no reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones. Pero eso no es óbice para que no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica", ha sentenciado.