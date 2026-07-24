Sánchez preside hoy el comité de coordinación del plan estatal de emergencias tras la complicación de los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla, a 22 de julio de 2026, en Tamajón, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Sánchez acude a las instalaciones del Puesto de Mando Avan - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes, sobre las 9.30 horas, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebrará en el Complejo de la Moncloa, tras la complicación de los incendios que están afectando a distintos puntos del país, especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

También asistirá al encuentro, por vía telemática, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que atenderá a los medios después de la reunión desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).

El Gobierno declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid siguen sin estar controlados ni perimetrados a pesar de que los trabajos nocturnos que han estado llevando a cabo los efectivos de bomberos "han sido efectivos".

De hecho, han explicado que las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes. El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos, y el número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas.

Los citados incendios son el de Villa del Prado con afección en Aldea del Fresno, el de San Martín de Valdeiglesias, fruto de un coche ardiendoe en la carretera M-501, que también está afectando a Pelayos de la Presa y el que se inició el miércoles en Almorox (Toledo). Además, se sumó el incendio declarado en Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que impacte en la Comunidad de Madrid dadas las condiciones metereológicas.

A lo largo de este jueves estaban actuando en la zona más de 270 profesionales, con 40 medios terrestres: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado y una sección de la UME con otros 40; 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias y 2 secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias.