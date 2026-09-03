Sánchez promete a Ceuta 100 millones más de ayudas, trato especial en la UE y la visita del Rey "en próximas semanas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los ceutíes otros 100 millones más de ayudas para aliviar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, así como reclamar en la Unión Europea un trato especial para las ciudades autónomas, incluyendo un régimen fiscal propio como el de Canarias, y una visita del rey Felipe VI "en próximas semanas".

Según ha explicado ante el Pleno del Congreso, el Consejo de Ministros ya aprobó el martes un primer paquete de 309 millones de euros en ayudas e inversiones, lo que equivale al 16% del PIB ceutí, y que incluye transferencias directas, bonificaciones fiscales y programas de apoyo para los trabajadores, autónomos y empresas que se hayan visto afectados por esta crisis.

Y ha añadido que ahora el Ejecutivo trabaja con las autoridades locales para diseñar una ampliación extraordinaria de ese Plan Ceuta, que espera aprobar en las próximas semanas y que destinará al menos otros 100 millones más para financiar medidas estructurales que garanticen un futuro próspero y seguro a la ciudad.

REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA

Su idea también es "reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla", pues considera que en la integración española de 1986 "faltó ambición" y "ha llegado la hora subsanar ese error y de lograr una integración plena de nuestras ciudades autónomas en la Unión Europea".

Así, ha indicado que ofrecerá a Ceuta y melilla "una silla permanente en el Comité de las Regiones" y propondrá su inclusión en la Unión Aduanera "buscando un régimen fiscal favorable como se logró con las islas Canarias". Del mismo modo, pedirán a Bruselas que se les reconozca el status de región ultraperiférica, "algo que conlleva numerosas ventajas".

"La ambición es conseguir que Ceuta y Melilla se integren más en la Unión Europea --ha subrayado--. Que Bruselas entienda que estos territorios no son un problema fronterizo que debe padecer, sino una parte integral del pasado y del futuro de Europa que deben ser reconocidas y tratadas como tal".

Igualmente, ha recordado que el Gobierno ha pedido al Jefe del Estado que visite Ceuta y Melilla "en las próximas semanas" para que "transmita el compromiso absoluto del Estado con estas Ciudades Autónomas".

CEUTA SALDRÁ MÁS FUERTE

Sánchez ha querido dejar claro que su Ejecutivo ha invertido en Ceuta y Melilla "más que ningún otro gobierno en democracia", lo que ha cuantificado en 577 millones de euros, "el doble de lo que transfirió el último Gobierno del PP".

Además, ha garantizado a los ceutíes que gestionará esta crisis "con honestidad": "No os vamos a prometer soluciones mágicas, como hacen otros. Vosotros sois conscientes de que muchos de los que ahora visitan Ceuta no habían estado nunca antes y no se acordaron de vosotros cuando estaban en el poder y tenían la posibilidad de hacer algo", ha apostillado.

Su pronóstico es que "Ceuta saldrá reforzada de esta crisis". "No vamos a parar de trabajar hasta que Ceuta salga de esta encrucijada más fuerte, más próspera, y más integrada con el resto de España y de la Unión Europea. No será fácil. Nunca lo es. Pero lo lograremos. Ese es nuestro compromiso", ha remachado.