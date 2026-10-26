Sánchez promete que reformará la Constitución para blindar la subida de las pensiones conforme al IPC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante una visita a los Astilleros Armón, a 26 de octubre de 2026, en Gijñón, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Constitución para blindar la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) si puede seguir gobernando después de la elecciones generales del 29 de noviembre.

En un mitin de precampaña en Gijón (Asturias) este lunes ante unas 6.000 personas, entre los que han entrado al acto y los que han tenido que quedarse fuera, ha lanzado esta promesa "ante la amenaza de PP y Vox" que, a su juicio, quieren privatizar y recortar las jubilaciones.

Sánchez ha recordado las movilizaciones de los pensionistas durante la crisis financiera de la década pasada y defiende que cuando llegó al Gobierno recuperó la subida anual de las pagas a los jubilados en función del incremento del coste de la vida, para corregir la "contrarreforma" que había aplicado previamente el entonces presidente Mariano Rajoy (PP).

"Y ahora, ante la amenaza del PP y de Vox, asumo el siguiente compromiso: La próxima legislatura reformaremos la Constitución para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC", ha señalado en una comunidad autónoma con un alto porcentaje de jubilados.

(Seguirá ampliación)