Sánchez reafirmará a Zelenski el apoyo de España a Ucrania y el rechazo a que se rebaje la presión a Rusia

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Borja Puig de la Bel

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este miércoles en el Palacio de la Moncloa al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un momento en que la presión sobre Rusia parece estarse reduciendo como resultado del conflicto en Irán y le dejará claro que España es contraria a cualquier alivio de las sanciones y mantendrá su respaldo a Kiev el tiempo que sea necesario.

La visita de Zelenski, la cuarta que realiza a España desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, también incluye un encuentro con el Rey Felipe VI en la Zarzuela y se enmarca en la gira que el mandatario ucraniano ha venido realizando en los últimos días por distintos países europeos, como Francia y Reino Unido, y que culminará con su participación el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, donde volverá a coincidir con Sánchez.

Desde Moncloa, insisten en que España está comprometida a "seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera" y así se lo trasladará Sánchez, más en un momento en que el conflicto abierto por la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán "está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos".

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya dejó claro este lunes en Bruselas que España no ve con buenos ojos que se levante sanciones a Rusia, después de que Estados Unidos haya aliviado temporalmente sus restricciones a los petroleros rusos ante los problemas de abastecimiento de crudo por las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz. "Es un error, no es el momento de relajar la presión sobre Rusia", sostuvo.

En el Gobierno consideran que es "prioritario" que se pueda garantizar la suficiencia energética de Ucrania después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%, y enmarcan en este interés el que entidades públicas y privadas españolas hayan enviado ya generadores de alto rendimiento con capacidad para suministrar energía a 14.000 personas.

Asimismo, recuerdan que España "está firmemente comprometida con la reconstrucción" del país una vez concluya el conflicto para lo cual, a través del ámbito de la cooperación, se está contribuyendo a acciones humanitarias como la reconstrucción de escuelas o el apoyo a las actividades de desminado del país.

Así las cosas, desde Moncloa han adelantado que al término del encuentro entre los dos presidentes está prevista la firma de varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos con el fin de mantener el respaldo a Ucrania en la defensa de su soberanía, si bien no se han ofrecido más detalles sobre los sectores que afectaría.

AGENDA DE LA VISITA

La visita de Zelenski, que estuvo por última vez en Madrid el pasado mes de noviembre y se desplazó por primera vez a Granada en octubre de 2023 con ocasión de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP), arrancará con su encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, donde al término del mismo ambos ofrecerán una rueda de prensa.

Tras ello, el mandatario ucraniano se trasladará a la sede del Congreso de los Diputados, donde será recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán, con quienes mantendrá a continuación una reunión privada.

Para concluir, Zelenski se desplazará al Palacio de la Zarzuela donde tendrá lugar su encuentro con el Rey Felipe VI, con quien ya ha tenido ocasión de reunirse en anteriores ocasiones. Durante su primera visita oficial, efectuada en mayo de 2024, los Reyes ofrecieron también un almuerzo en su honor en el Palacio Real.