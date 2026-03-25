Sánchez recalca a Podemos que estar en la OTAN "no mina la soberanía nacional", aunque apuesta por "más autonomía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, un - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante Podemos, Bildu y BNG que permanecer dentro de la OTAN "no mina la soberanía nacional" y rechaza su exigencia de romper con Estados Unidos, si bien asegura que comparte con ellos la conveniencia de aumentar la autonomía estratégica.

"Es evidente y creo que lo hemos demostrado, que la pertenencia a la OTAN no mina nuestra capacidad de soberanía nacional", ha sido su respuesta a la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, después de que ésta le haya reprochado seguir permaneciendo en una organización "al servicio de los intereses de Estados Unidos y del "trumpismo"".

Ante ello, Sánchez ha argumentado que en la guerra de Irak "también hubo otros muchos gobiernos europeos, entre ellos Francia y Alemania, como ahora mismo, que han dicho: "esta no es nuestra guerra"".

En la misma línea, y ante la petición de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de convocar un referéndum sobre la Alianza Atlántica, el líder del PSOE ha recalcado que la posición del Gobierno es "ejercer la soberanía nacional dentro del marco de la OTAN".

"Ahí es donde estamos nosotros, como una potencia mediana, en un proyecto mayor, que es el Proyecto Europeo, de naturaleza multilateral y entiendo que pacifista", ha remarcado el líder del Ejecutivo.

Sin embargo, sí ha coincidido en la "necesidad" de aumentar la autonomía estratégica ante un orden internacional que "está cambiando", pero no en la de "romper" con Estados Unidos, alegando que el flujo de inversión entre éste último y España es "muy importante" puesto que "crea empleo y economía".

TENDER PUENTES CON ESTADOS UNIDOS, NO ROMPERLOS

"Hay una sociedad dinámica, pujante en Estados Unidos con la que tenemos que tender puentes y no romper puentes con ellos", ha sentenciado.

A su juicio, esa autonomía estratégica se demuestra en el plan industrial de seguridad y de defensa, que aumenta la industria de la seguridad y la defensa española y europea porque 8 de cada 10 euros que se destinan van a la industria española y, además, 9 de cada 10 euros se quedan en Europa.