Sánchez recuerda el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch a manos de ETA hace 25 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante', en el Congreso de los Diputados, a 20 de noviembre de 2025, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este viernes el asesinato del exministro de Sanidad, Ernest Lluch, a manos de ETA en el año 2000 y ha ensalzado su figura como impulsor de la sanidad pública.

En una publicación de la red social 'X', el jefe del Ejecutivo ha rememorado que hace 25 años "ETA asesinó a Ernest Lluch". La noche del 21 de noviembre del 2000, dos integrantes del Comando Barcelona de la banda terrorista ETA --José Ignacio Cruchaga y Liarni Armendaritz-- asaltaron al socialista y le dispararon dos veces.

Sánchez ha asegurado que Lluch está en su memoria "siempre" y le describe como "un socialista ejemplar": "En nuestra memoria, siempre, un socialista ejemplar que trabajó por dignificar la vida de todas las personas e impulsar una Sanidad Pública y de calidad".

Finalmente, Sánchez ha concluido su homenaje con unas palabras en catalán con las que agradece al exministro por ser un ejemplo de "convivencia, progreso y diálogo".