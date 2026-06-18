Sánchez reitera su respaldo a Zapatero y desvela que ha estado en contacto con él desde su imputación

1097553.1.260.149.20260618175923 Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas (Bélgica). - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional por varios delitos y la imputación de sus hijas. Además ha desvelado que ha estado en contacto con él desde su imputación y le ha trasladado que está "tranquilo".

"He hablado con él, está tranquilo y, desde luego, tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español", ha indicado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que empieza este jueves en Bruselas.

Sánchez mantiene por tanto el respaldo al expresidente, a pesar de que el juez José Luis Calama considera que sigue habiendo indicios en su contra tras escuchar su declaración y después de que el magistrado haya ampliado la investigación imputando a sus hijas como propietarias de la sociedad What The Fav, a la que le atribuye un papel instrumental para cobros irregulares de la presunta trama.

En ese sentido, ha trasladado a la familia de Zapatero su "empatía y solidaridad". "Esperemos que todo se pueda aclarar y se pueda proclamar lo que él defiende, que es su inocencia", ha apuntado.

Sánchez se ha remitido al comunicado publicado por el exdirigente socialista tras comparecer en el juzgado en el que proclamó su inocencia, pidió confianza y manifestó su respeto a la justicia, según ha indicado Sánchez, suscribiendo sus palabras.

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