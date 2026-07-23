Sánchez reivindica la creación de empleo o el "aumento de renta real" al cumplirse tres años de las elecciones del 23J

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves, con motivo del tercer aniversario de las elecciones del 23J, que España lidera "el crecimiento económico de Europa" o que se han creado "1,6 millones de empleos nuevos".

"Hace tres años, los españoles decidieron con su voto seguir avanzando en una agenda de progreso", ha recordado el dirigente socialista en un mensaje publicado en la red social 'X' y ha celebrado que desde entonces ha aumentado "la renta real de los hogares un 6% por encima de la inflación" o que se ha revalorizado la pensión media "con 2.470 euros adicionales al año".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo también ha elogiado que el Gobierno ha conseguido "tener una electricidad tres veces mas barata que Italia y la mitad que Alemania" o "ampliar en tres semanas más los permisos de maternidad y paternidad".

Del mismo modo, Sánchez ha aplaudido que en estos tres años en España se han habilitado "235.000 nuevas plazas de educación pública de 0-3 años y de Formación Profesional" y que el país se ha convertido en "un referente mundial de tolerancia, paz y coherencia moral".

"Aún queda mucho trabajo por delante. Pero tenemos los objetivos y los principios muy claros", ha señalado el presidente y ha zanjado: "Somos el Gobierno de la gente. El Gobierno del progreso. El Gobierno de España".

Em las elecciones generales del 23 de julio de 2023 el PP fue el partido más votado, pero Pedro Sánchez fue quien logró la investidura como presidente del Gobierno al recibir los apoyos suficientes en el Congreso, que le permitieron formar un gobierno de coalición con Sumar.