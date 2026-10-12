Sánchez reivindica las "muchas formas" de vivir España: "Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido las "muchas formas" de vivir España y ha reivindicado los "derechos conquistados" como el derecho a la vivienda, a la educación o la sanidad, en un vídeo publicado este lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional.

"Hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos y eso está bien. Lo que nos une no es pensar todos igual, lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos, y que hoy forma parte nuestro día a día: el derecho a opinar lo que quieras, a estudiar tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad", señala Sánchez en el vídeo, publicado en la red social X y recogido por Europa Press.

Mientras se suceden imágenes de viviendas, gastronomía, española, logros deportivos, servicios públicos, referencias culturales y movilizaciones sociales, el presidente del Ejecutivo asegura que en los colores de la bandera de España "caben muchas cosas", tanto "los derechos conquistados como sociedad" como "los que quedan por llegar". "Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera", concluye.