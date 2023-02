Sánchez restriega a Junts que hasta Artur Mas ve al independentismo peor que en 2017

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha echado en cara este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que hasta el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, considera que el independentismo está ahora "peor" que en 2017 y ha invitado a la antigua Convergència a "reflexionar" sobre ello y a dejar la "antipolítica".

Así ha respondido Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ante la lista de "abusos de poder" que le ha recriminado Nogueras y la insistencia de la portavoz de Junts en que el presidente aclarara si ERC conocía de la "intención" del Ejecutivo de "extraditar" al expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Pactar con ustedes no sirve absolutamente para nada", ha reiterado Nogueras. "Detecto cierta tensión entre ustedes y ERC, permítame el sarcasmo", le ha replicado Sánchez, lo que ha animado a la portavoz de Junts a recomendar al jefe del Ejecutivo que se "preocupe" más por "la tensión que hay dentro de su Gobierno" de coalición.

MARCHENA, OTRO DIPUTADO MÁS DEL PSOE

Nogueras ha arrancado acusando al Gobierno de legislar "ad hominen" por reformar el Código Penal con el "objetivo último de facilitar la extradición de Puigdemont". En este punto, se ha referido al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, como "el diputado 120 del PSOE" (en realidad el PSOE ya tiene 120 escaños) y a ese tribunal como la "tercera cámara" de las Cortes españolas.

Además, ha leído una retahíla de "vulneraciones de Derechos Humanos" y "abusos de poder" que achaca al Estado y que van desde la judicialización del conflicto catalán, hasta el 'caso Pegasus' y las 'cloacas del Estado', pasando por el "expolio" fiscal que, a su juicio sufre Cataluña, y por las declaraciones del alto representante de Exteriores de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell.

La portavoz del partido de Puigdemont también ha mencionado el artículo 155 de la Constitución, la negativa a que el Congreso investigue las actividades del rey emérito "fugado" o "no respetar el resultado de las urnas".

NO SABE LO QUE ES UN ABUSO DE PODER

"Queda claro que no sabe lo que es un abuso de poder", ha contestado Sánchez, quien ha vuelto a echar mano del índice de 'The Economist' para subrayar que España es "una democracia plena" y que si no lo es más es por el "bloqueo" del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Y después ha vuelto a defender sus decisiones respecto a Cataluña, incluida la mesa de diálogo, incidiendo en que el Gobierno ha tratado de "construir convivencia" en esa comunidad y que la situación actual no tiene "nada que ver con la de 2017", aunque "algunos" la "añoren".

"Si hay algo peor es el independentismo", ha remarcado, haciendo referencia a las declaraciones de Mas en las que asume que el proyecto independentista está "en descenso" y "ha ido perdiendo consistencia".

Eso, ha añadido Sánchez, debería hacer "reflexionar" a Junts y hacerles "volver a la política útil" y dejar la "antipolítica" que, desde su punto de vista, tan "poco beneficio" están dando a la antigua Convergència y a la sociedad catalana en general.