Sánchez sigue respaldando a Puente, en el centro de las críticas tras dos accidentes de tren mortales en solo 9 meses

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,en la reunión del Cecopi. - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su apoyo al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de las críticas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y así se lo ha transmitido, según indican fuentes de Moncloa a Europa Press.

Tanto el PP como Frente Amplio reclaman ya "responsabilidades políticas" y los sindicatos han criticado con dureza que el ministro apuntase al error humano de un trabajador como principal causa del siniestro, que hasta ahora ha dejado 69 fallecidos y varias decenas de heridos de diversa consideración.

En las filas del PSOE también surgen críticas dirigidas al ministro, que hacen hincapié en que este es el segundo accidente mortal en tan solo nueve meses. Entre los dos siniestros, el de Adamuz en enero y ahora en Urda, acumulan 115 personas muertas, según recalcan fuentes socialistas consultadas por esta agencia.

Para expresar su disconformidad recurren a la expresión utilizada por Sánchez en la víspera y recalcan que la situación actual es "inasumible" en España, la cuarta economía de la Unión Europea y referente mundial en infraestructuras ferroviarias. "Algo está fallando", indican.

Algunos en el PSOE vieron en estas declaraciones del presidente --que dijo que era "inasumible" sufrir dos accidentes en la alta velocidad en el mismo año-- el preludio del cese de Puente, pero en Moncloa tratan de frenar los cuestionamientos y aseguran que "por supuesto" sigue teniendo el respaldo. En el entorno del ministro también descartan que vaya a dimitir.

ESTÁ "MUY TOCADO" PERO COMPARECERÁ EN EL CONGRESO

Este mismo jueves, Sánchez y Puente participaron en la reunión del Cecopi en Toledo y posteriormente estuvieron más de dos horas en el centro de control H24 de Adif, en la estación de Atocha en Madrid y, según indican desde el Ejecutivo, el presidente le ha trasladado su apoyo para que continúe al frente del Ministerio y encabece la gestión de esta crisis.

Aunque Puente está "muy tocado" según indican dentro del partido, ha solicitado comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente de este miércoles. El ministro ha pedido intervenir a petición propia, aunque previamente grupos como Podemos, ERC y Sumar ya habían requerido su presencia en la Cámara Baja. Dicha comparecencia ha sido fijada para el martes 3 de noviembre a las 17.00 horas.

Además, ofrecerá una rueda de prensa este viernes por la mañana para trasladar la información en manos del Gobierno y seguir informando "con máxima transparencia", según indican desde su departamento.